La "Veuve noire" de Nice en procès ce lundi : "Ma mère était obsédée par l'argent"

"Elle conteste l'intégralité des faits reprochés, même les vols", indique Me Georges Rimondi, son avocat à l'AFP. Il plaidera l'acquittement de celle qui est parfois surnommée "L'Empoisonneuse" ou "La Veuve noire de la Côte d'Azur". "Elle a hâte de pouvoir s'expliquer", assure son second avocat Me Cédric Huissoud, décrivant une femme très éprouvée par la prison.





Au total, Patricia Dagorn, arrivée de Sarrant (Gers), aurait connu au moins une vingtaine d'hommes sur la Côte d'Azur de 2011 à 2012, principalement par le biais d'une agence matrimoniale. La plupart en ont été quitte pour des demandes d'argent, la rédaction d'un testament, le vol de documents divers ou dans certains cas, une plainte pour viol.





Deux d'entre eux, Ange Pisciotta, 82 ans, et Robert Vaux, 91 ans, parties civiles, devraient témoigner au procès qui s'ouvre lundi. Jugée pour les assassinats de Michel Kneffel et de Francesco Filippone, Patricia Dagorn est aussi accusée d'avoir administré à MM. Pisciotta et Vaux des médicaments pour les affaiblir, lors d'un dîner chez lui à Nice le 26 décembre 2011 pour le premier. Le second, croyant au grand amour avant de déchanter, l'hébergeait à Fréjus début 2012 et avait vu sa santé décliner de façon alarmante, au moment où Patricia Dagorn, elle, contactait son notaire.





Diplômée de droit et divorcée d'avec un mari condamné pour escroquerie, l'organisation de faux lotos et de remises de dette falsifiées, Patricia Dagorn avait aussi été condamnée avec lui à un an avec sursis.