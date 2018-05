Laurent Wauquiez favorable à la "castration chimique" pour les "prédateurs sexuels"

Angélique, âgée de 13 ans, a été violée et tuée par un homme de 45 ans qui avait déjà été condamné en 1996 pour "viol avec arme sur mineure de moins de 15 ans", "attentats à la pudeur aggravés" et "vol avec violence". Cette condamnation avait fait l’objet d’une inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). "Nous avons tous été touchés par le caractère tragique de l’histoire d’Angélique, a détaillé celui qui est aussi président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. J’ai aussi un sentiment de colère et d’incompréhension : comment se fait-il que cet homme déjà condamné pour viol ait pu être remis en liberté sans surveillance ? Malheureusement ce fait divers n’est pas isolé. Les chiffres sont terrifiants : chaque année 62.000 femmes sont violées en France, une femme de moins de 35 ans sur vingt est agressée sexuellement chaque année et un violeur sur vingt récidive. On ne peut pas rester les bras croisés face à ces réalités."