Le "bijoutier de Nice" qui avait abattu un braqueur jugé pour meurtre

Mais pour la famille Asli, partie civile, Stéphane Turk s'est fait justice lui-même. "Dans une société civilisée, il n'y a pas de place pour l'autodéfense, la vengeance privée ou la légitime défense des biens, plaide leur avocat Me Philippe Soussi, interrogé par l'AFP. On peut tout dire, et même dire que (l’accusé) a des circonstances atténuantes mais ce n'est pas de la légitime défense, c'est même le contre-exemple absolu ! [...] Il y a eu trois tirs volontaires successifs à faible distance sur une personne qui prend la fuite".





L'avocat dénonce aussi la libération des "pulsions" : "Il y a eu 200.000 commentaires rivalisant de haine primaire, vantant une justice du moyen-âge ou du Far West, et même des gens pour proposer la légion d'honneur. Mais la justice ce n'est pas Facebook, Twitter ou l'opinion, et le bijoutier n'est pas un héros, mais un meurtrier." L’affaire avait connu un fort retentissement médiatique et politique. Une page Facebook avait été créée et avait rassemblé 1,6 million de "fans" défendant la "légitime défense" face à la montée de la délinquance. Plus de mille personnes avaient même manifesté à Nice, en présence du maire Christian Estrosi et du député Eric Ciotti, à l'époque président du conseil général.





Depuis le drame, par mesure de sécurité, la famille Turk a été contrainte de déménager. La famille Alsi fait également l'objet de menaces. Le procès est prévu jusqu'à ce vendredi.