Le braqueur en cavale Redoine Faïd reconnu à Sarcelles dans une voiture chargée d'explosifs

Un contrôle routier, une Renault Laguna qui s'échappe avec, à l'intérieur, des explosifs et l'homme le plus recherché de France. Cet homme, c'est le braqueur évadé Redoine Faïd, qui a été reconnu par des policiers, mardi soir, dans un véhicule équipé de fausses plaques et qui a tenté d'échapper à un contrôle routier de la gendarmerie à Piscop, dans le Val d'Oise (95). La voiture a été retrouvée ensuite sur un parking de supermarché à Sarcelles, avec à l'intérieur plusieurs pains d’explosifs, des détonateurs, un jerrycan d'essence et des lots de fausses plaques d'immatriculation.