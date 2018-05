Le cardinal australien George Pell, numéro 3 du Vatican, sera jugé pour agressions sexuelles

Le numéro trois du Vatican, le cardinal australien George Pell, sera jugé pour agressions sexuelles. Présent au tribunal à la lecture des attendus, le haut dignitaire, âgé de 76 ans, a décidé de plaider non coupable. Il dément catégoriquement l'ensemble des accusations portées contre lui. Dans sa lecture, la juge Belinda Wallington s'est déclarée "convaincue" du fait qu'il y ait suffisamment de preuves pour que le prélat soit inculpé d'un chef d'accusation. Elle a écarté les autres accusations portées contre lui, dont certaines plus graves. Le cardinal Pell, l'un des plus proches conseillers du pape François, est ainsi accusé d'agressions multiples qui se seraient déroulées il y a de nombreuses années.





La nature exacte des faits présumés n'a pas été dévoilée, les autorités se bornant à parler de "plaignants multiples". Le tribunal de Melbourne a entendu pendant quatre semaines des témoignages de victimes présumées qui se sont soumises au feu roulant des questions de la défense. Robert Richter, l'avocat du cardinal, qui avait pris congé du Vatican pour pouvoir se défendre, avait estimé que l'affaire ne devait pas aller en procès car les victimes présumées n'étaient pas crédibles.