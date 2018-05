Le club de rugby de Beaucaire est en deuil

Au Nord de Valences, un accident meurtrier est survenu le 26 mai 2018 vers 23h15 sur l'autoroute A7. En effet, un car transportant une trentaine de supporteurs s'est couché sur la route. Le bilan fait état de trois morts dont le chauffeur et de onze blessés graves. Les causes de ce drame sont encore à éclaircir. Notons qu'il y avait 19 enfants à bord du véhicule qui nécessitent, tout comme les autres rescapés, des suivis psychologiques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.