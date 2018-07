Le CRS qui a tiré sur un jeune nantais change de version

De nouveaux incidents ont eu lieu le soir du vendredi 6 juillet 2018 à Nantes. Il s'agit de la quatrième nuit de violences après la mort d'un jeune homme de 22 ans, tué lors d'un contrôle de police. De son côté, lors de sa mise examen, le policier plaide le tir accidentel, et non plus la légitime défense. Une nouvelle autopsie va ainsi être réalisée. Celle-ci devra déterminer à quelle distance la balle a été tirée.



