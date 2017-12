À 11 ans, il emprunte l’Audi A5 de son oncle pour aller acheter du RedBull et emboutit le fourgon de police

Ce sont des passants qui, interloqués, ont vu passer la puissante voiture, conduite par un adolescent, dans des rues du Mans. Et ont appelé les forces de l’ordre. Les policiers ont d’abord pensé à un vol. Et se mettent à la recherche de la voiture. Celle-ci est repérée sur une grosse avenue, à la sortie du Mans, non loin du circuit des 24 heures du Mans, célèbre course automobile.