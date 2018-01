Le mari d'Alexia Daval désormais principal suspect : ce que l'on sait après sa garde à vue

Les enquêteurs ont entendu plus de 200 personnes depuis la découverte du corps et ont écarté de nombreuses pistes. Les hypothèses d'un délinquant sexuel dans les environs ou d'un éventuel amant de la victime avaient été exclues.





Trois mois après, l'enquête s'accélère : Jonathann Daval est interpellé et placé en garde à vue. Les enquêteurs explorent désormais l'hypothèse d'une "dispute conjugale qui aurait mal tourné". "Le couple, qui avait des difficultés à avoir un enfant, connaissait en effet de vives tensions", ont indiqué à l'AFP plusieurs sources concordantes.





Selon nos informations, l’entourage de la victime a été placé sous écoute au cours de l’enquête et plusieurs expertises et analyses auraient conforté les soupçons des enquêteurs. Jonathann Daval "s'attendait à cette épreuve" a indiqué son avocat à LCI. "Il est serein mais très contrarié que l'on puisse le soupçonner (du meurtre, ndlr)", a ainsi déclaré Me Schwerdorffer qui a précisé que les parents d'Alexia Daval étaient "toujours très solidaires" de leur beau-fils. Pour lui, cette audition va lui donner "la possibilité de s'expliquer sur les interrogations des enquêteurs".