Le mari d'Alexia Daval désormais principal suspect : ce que l'on sait, alors que sa garde à vue est prolongée

Interrogé mardi 30 janvier, alors que la garde à vue de son client venait d'être prolongée, l'avocat de Jonathann Daval, Me Randall Schwerdorffer, s'est exprimé au micro de LCI. Et le conseil, d'expliquer que celui qui est désormais le suspect principal dans cette affaire, "n'a strictement aucune explication" sur les éléments opposés par les enquêteurs. Ce dernier en reste à ses explications initiales à savoir qu'il ne "s'est pas déplacé" le soir du crime, "il n'a pas quitté le domicile avec Alexia, ils ont passé la nuit chez eux". Jonathann Daval a "évoqué des disputes (...) il y a eu des disputes régulièrement. Il fait état de disputes tout à fait relatives et pas du tout violentes comme aimeraient l'entendre les enquêteurs", poursuit encore l'avocat qui, plus tard sur BFMTV a confessé que son client était "en difficulté"...