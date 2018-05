Le ministre Gérald Darmanin porte plainte après des menaces de mort

Selon l'avocat du ministre, une première plainte avait déjà été déposée à la fin de l'année suite à un lettre reçue en août par la mère du ministre et qui faisait déjà référence aux accusations visant son fils. A l'époque, sous un pseudonyme sur Internet, Sophie Patterson-Spatz accusait l'homme politique d'avoir exigé d'elle une relation sexuelle contre son aide dans une affaire judiciaire. Des faits qu'elle qualifiait de viol dans une plainte qui avait été classée sans suite en juillet par le parquet de Paris.





Au début de l'année, la plainte de la jeune femme a été de nouveau classée mais elle a demandé dans la foulée la désignation d'un juge d'instruction pour reprendre l'enquête. Gérald Darmanin, 35 ans, avait de son côté déposé plainte en juillet pour dénonciation calomnieuse contre elle.





Gérard Darmanin est également visé depuis février par une autre enquête à Paris pour abus de faiblesse sur une deuxième plaignante. Une habitante de Tourcoing (Nord) dont l'homme a été le maire entre 2014 et 2017 et qui affirmait s'être "sentie obligée" d'avoir des relations sexuelles avec lui pour obtenir un logement et un emploi. Dans cette affaire, le ministre a été entendu par les policiers le 12 avril à Paris