Le mystère du skieur français disparu résolu 64 ans après : il s'appelait Henri Le Masne

Le mystère sur l'identité de ce skieur décédé en Vallée d'Aoste est enfin levé. Après un mois de recherches et avec l'aide des réseaux sociaux, la police italienne a enfin pu mettre un nom sur le corps, non identifié depuis 2005, année au cours de laquelle il avait été découvert. Après des semaines de recherches, l'homme a enfin une identité. Il s'appelle Henri Le Masne et est originaire de la ville d'Alençon. Il était dans l'administration civile du Ministère des finances, à Paris.