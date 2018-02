Le violoncelle à un million d'euros de la soliste Ophélie Gaillard a été retrouvé après un appel anonyme

L'enquête est lancée mais Ophélie Gaillard ne veut pas attendre les bras ballants et lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. "A L'AIDE!!! On m'a volé ce soir mon violoncelle (...) et mon archet personnel", écrit-elle sur sa page Facebook. Le message est accompagné d'une dizaine de photos de l'instrument, qu'elle demande de partager "le plus vite et le plus largement possible".





Moins de deux jours plus tard, son appel a été entendu. Le précieux violoncelle a été "retrouvée. "J'ai reçu un appel anonyme en fin de matinée me disant que mon violoncelle était devant mon domicile dans une voiture. Je l'ai retrouvé sur la banquette arrière", a-t-elle déclaré à l'AFP. Une fin heureuse qui présume que le voleur n'avait pas prémédité son geste.