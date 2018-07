Les deux compagnons de randonnée du gendarme disparu à La Réunion il y a un an ont été mis en examen

D'importants moyens de recherche déployés n'ont pas permis de retrouver le corps. La famille avait aussi fait appel à un détective privé. Sans succès. Un an après, en juin dernier, une déclaration officielle de décès avait été faite. L’enquête pour non-assistance à personne en danger, ouverte le 28 juillet 2017, est toujours en cours. La démarche avait permis au procureur d’ouvrir une enquête pénale, pour permettre d’identifier les circonstances exactes de la disparition de Mathieu Caizergues. "Les enquêteurs continuent à réfléchir où pourrait se trouver le corps de Mathieu Caizergues ou du moins ce qu'il en reste", indiquait le procureur de Saint-Denis, Eric Tuffery, en juin dernier, à l’AFP. "On privilégie une chute, une fois la nuit tombée, lorsqu'il remonte au point de rendez-vous. Mais on ne sait pas où exactement. C'est bien là le problème".





La famille trouvait l'hypothèse plausible. Même si des zones d'ombre subsistent. "La plupart des témoins et des habitants de Mafate le disent : quand on tombe, il y a des objets qu'on retrouve comme des lunettes, des bouts de tissu, un sac, etc. Là, on n'a absolument rien trouvé", affirmait la maman, Delphine Caizergues. Selon le détective privé, "une affaire comme celle-là, on n'en voit pas souvent sur l'île. Surtout dans le milieu de la gendarmerie". Pour le parquet, c'est, à l’inverse, "très fréquent" sur le territoire national.