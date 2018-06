Les expertises psychiatriques de Nordhal Lelandais accablent le tueur présumé

Le tueur présumé est en outre décrit comme ayant une "personnalité clivée de type perverse et possédant une dangerosité criminologique extrême". Les experts estiment enfin qu'il peut être sujet à "des passages à l’acte hétéroagressif", c'est-à-dire être violent notamment avec les femmes.





Concernant ses relations familiales et son passé sentimental, Nordhal Lelandais mentionne "deux relations homosexuelles" et de nombreuses petites amies dont beaucoup "sont tombées enceintes de lui et ont avorté". Il dit également "n'avoir subi aucune violence sexuelle, psychique ou psychologique durant son enfance et adolescence". Une affirmation qui contredit les propos de sa mère. Celle-ci avait pourtant laissé entendre que son fils aurait pu être abusé pendant sa scolarité.