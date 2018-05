Les manifestations et les casseurs

Les violences du 1er mai ne sont pas sans rappeler les trois grandes manifestations de ces douze dernières années. Lors des manifestations anti-CPE en 2006, sur l'esplanade des Invalides, des étudiants ont été agressés par les casseurs, des vitrines fracassées et 187 personnes interpellées. Furieux, Jacques Chirac s'est exprimé à l'issue du sommet européen de Bruxelles, réclamant la poursuite et la punition des casseurs. Lors des manifestations en 2010 et en 2016, c'est cette même fermeté qui a animé les chefs d'Etat de l'époque. Quels en sont les faits marquants ? Quid des discours des présidents ?



Ce mercredi 2 mai 2018, Julien Arnaud dans sa chronique "La boîte à archives", nous parle des manifestations et des casseurs. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 02/05/2018 présentée par Julien Arnaud sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.