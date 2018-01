Lille : son fauteuil roulant tombe en panne, il passe la nuit dehors

Profitant de l’aide de quelques passants, il parvient tout de même à joindre les services de secours. "J’ai appelé plusieurs fois les pompiers, la police et même le Samu pour me venir en aide, mais ils se sont tous renvoyés la balle. […] Tous les services que j’ai contactés m’ont dit que ma situation n’était pas une urgence. Pourtant, ce n’était tout de même pas la mer à boire de me reconduire chez moi". Une patrouille de police finit tout de même par lui donner un coup de main pour déplacer son fauteuil sur le trottoir. Mais n’ayant pas la place de l’installer dans le véhicule, impossible de le ramener chez lui.





Loïs entrevoit la fin de son périple lorsqu’il parvient à contacter sa mère depuis un café, à 8h du matin. Il lui faudra tout de même attendre midi pour rentrer chez lui, conduit par une ambulance.