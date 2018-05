Lisieux : deux médecins se battent au bloc, ils risquent la radiation

Un fait divers pas banal. Un peu plus d’un an après en être venus aux mains au cœur d’un bloc opératoire de la polyclinique de Lisieux alors qu’une intervention était en cours, deux médecins - un urologue et un anesthésiste - ont comparu samedi dernier devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins de Caen. Alors que la décision a été mise en délibéré et que les deux protagonistes devraient être fixés d’ici un mois, ils risquent tous les deux la radiation.