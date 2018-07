Loire : une trentaine adolescents victimes d'une intoxication alimentaire pendant une Coupe du monde de frisbee

La cause de l’intoxication alimentaire pourrait être une mayonnaise, servie lors du repas et préparée avec du poisson indique encore France Bleu. "La Direction départementale de protection des populations (DDPP) a récupéré sur place des aliments consommés et des analyses vont être réalisées en laboratoire pour déterminer les causes chimiques de cette intoxication", a précisé pour sa part la préfecture.





De son côté, le maire de Feurs, Jean-Pierre Taite, a assuré que les enfants allaient bien : "Plus de peur que de mal", a-t-il déclaré, avant de prendre la décision de mettre un terme à ce tournoi dont la ville n'était pas organisatrice, mais qui avait mis à disposition ses installations.