Lorient : torturé lors de la fête des Bleus, le coq "Coco" devrait trouver un poulailler d'accueil

Récupéré par une patrouille de police puis confié à une antenne locale de l’association Bêtes de scène, le sort du volatile, surnommé "Coco", a ému des internautes. Une bénévole de cette association a en effet lancé un appel sur Facebook pour lui venir en aide. "Ce que vous prenez pour une blague potache l'a traumatisé et a failli lui coûté la vie", écrivait-elle dans son premier post. Un second, publié en fin de journée lundi, indiquait que le coq avait repris du poil de la bête et qu'il n'était plus la peine de proposer de l'adopter : "Une solution et une belle vie se profilent pour le pépère, qui se porte à merveille et patiente en compagnie de 4 poulettes dans un enclos sécurisé avec maisonnette en pierre".