Luc Besson visé par une plainte pour viol : les analyses toxicologiques de la plaignante négatives

La jeune femme, 28 ans, comédienne de profession, avait été porter plainte contre le producteur, expliquant aux policiers "avoir bu une tasse de thé puis s'être sentie mal et perdre connaissance". Après quoi, lui serait "revenus en mémoire des attouchements et pénétrations". Cette perte de connaissance l'amenant à se demander si elle n'avait pas été droguée, les enquêteurs lui avaient alors prélevé des échantillons de sang et réclamé des analyses toxicologiques.





Pour rappel, la plaignante avait également expliqué avoir déjà eu une relation intime avec Luc Besson. Relation qu'elle avait jugé, selon des sources judiciaires à l'AFP, "sous contrainte", compte tenu des rapports professionnels qu'elle entretenait avec le réalisateur du "Grand Bleu". Luc Besson, qui n'a pas encore été entendu par les enquêteurs, avait "catégoriquement" démenti ces accusations.