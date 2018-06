Lycéen mortellement poignardé : la jeune femme qui accompagnait la victime en garde à vue

Retour sur les faits. Ce samedi après-midi, à Mourmelon, une petite ville entre Reims et Châlons-en-Champagn, Kevin C., un adolescent de 17 ans, se promène dans un parc avec une amie. La jeune fille en question a expliqué aux enquêteurs qu'"un échange de regards ne (s'est) pas bien (passé)" avec un autre garçon et que ce dernier "aurait essayé de prendre (son) sac à main". L'altercation aurait alors pris de l'ampleur jusqu'à ce que l'agresseur présumé poignarde avec un couteau l'adolescent "dans le dos" une vingtaine de fois. Kevin C. décède peu après.





"L'autopsie réalisée sur le corps du défunt Kévin C. a permis de retrouver de nombreuses lésions par arme blanche", a confirmé le parquet. Selon les médecins légistes, cela témoigne "d'un acharnement inhabituel, à l'origine de son décès".