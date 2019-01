Tabassé après avoir défendu un couple qui s'embrassait, Marin a été fait chevalier de la Légion d'honneur

Son histoire avait ému il y a un peu plus de deux ans. Marin, étudiant lyonnais alors âgé de 20 ans, s'était trouvé, le 11 novembre 2016, entre la vie et la mort après avoir défendu un couple qui s'embrassait. Un soir, peu avant 18 heures, le jeune homme s'était interposé pour défendre un couple de quadragénaires pris à partie par cinq jeunes mécontents de leur baiser sur la voie publique. Après avoir reçu des coups de béquille à la tête, Marin s'était retrouvé dans le coma pendant deux semaines. Les pronostics médicaux ne se montraient guère optimistes.





Trois mois après son agression, sa famille avait lancé une pétition pour que le jeune homme obtienne la Légion d'honneur. Le texte affiche ce mardi 1er janvier plus de 84.000 signatures au compteur. Et on peut dire qu'il a pleinement atteint son objectif.