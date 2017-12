Mâcon : une voiture roulant à contresens a fait trois morts

Le 26 décembre au soir, un choc frontal entre deux voitures sur l'autoroute A6 près de Mâcon a fait état de trois morts. C'est un homme de 69 ans qui conduisait la voiture a contresens et a percuté un autre véhicule avec à son bord un couple et ses trois enfants. Les deux conducteurs sont décédés ainsi qu'une fillette de quatre ans. Un adolescent, lui, est dans un état critique.



