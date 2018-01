Un adolescent meurt écrasé par un camion pendant son stage en entreprise

"On va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé", a rapporté Yves Gambert, le procureur de la République d'Angers. "On essaie de voir s'il y a eu une faute, une maladresse, une mauvaise organisation ou une erreur humaine. Pour l'instant, aucun élément ne permet de trancher dans un sens ou dans l'autre", a indiqué le magistrat à nos confrères de l’AFP. La gendarmerie a d’ores et déjà ouvert une enquête pour comprendre comment un adolescent de 15 ans est mort ce lundi écrasé par un poids lourd, alors qu’il était en stage dans l’entreprise Anjou Trucks.