Mamoudou Gassama va être "naturalisé français" et intégrer les sapeurs-pompiers, a annoncé Emmanuel Macron

Devant les caméras, Mamoudou Gassama a expliqué au chef de l'Etat comment, "vers 20h" ce samedi, alors qu'il s'apprêtait à "commander à manger", il a "entendu beaucoup de monde crier et des voitures se mettre à klaxonner." Sous une timidité apparente et dans un français hésitant, il a poursuivi son récit : "J'ai vu l'enfant qui était au 4e étage et moi, directement, je n'ai pensé à rien, pas à moi ni rien, je me suis mis à courir, j'ai traversé la route pour aller le sauver."





"Sans réfléchir, comme ça ?" lui a demandé Emmanuel Macron. "Non, je n'ai réfléchi à rien. Je suis monté directement. Dieu m'a aidé et, Dieu merci, je l'ai sauvé. Quand j'ai commencé à réussir à monter, ça m'a donné du courage pour continuer. [...] Après ça, je me suis fait peur, quand j'ai sauvé l'enfant, les policiers sont venus à l'appartement et je me suis mis à trembler. Je n'arrivais pas à réaliser."