Manifs du 1er mai : Pour le préfet Delpuech, Alexandre Benalla a été invité par l'un des policiers mis en examen

On y voit de plus en plus clair dans l'affaire Benalla, et le préfet de police Michel Delpuech, auditionné lundi 23 juillet en commission d'enquête parlementaire, n'y est pas pour rien. Alors que, selon l'intéressé, "la police est touchée" par cette affaire, le haut fonctionnaire a tenté de tirer les fils de cette inextricable pelote de laine.