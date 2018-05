Marc Machin mis en examen pour viol sous la menace d’une arme

Depuis sa sortie en 2008, Marc Machin a accumulé les condamnations. En 2010, il est condamné à trois ans d'emprisonnement pour des agressions sexuelles, en 2013 à six mois de prison avec sursis pour recel de vol et violences. Puis, en 2016, il retourne brièvement derrière les barreaux pour s'être soustrait à ses obligations liées à certaines de ces condamnations.





Ce dimanche, il a été mis en examen pour viol sous la menace d’une arme, extorsion avec arme et escroquerie. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme, qui avait passé à tort six ans et demi en prison, avait été interpellé jeudi dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet de Paris. Déféré samedi soir au terme de sa garde à vue, il a été mis en examen dimanche.





Marc Machin est suspecté d'avoir commis un viol le 24 avril dans le 11e arrondissement de Paris. Il aurait forcé la victime à des relations sexuelles avant de la contraindre à effacer les traces du crime et de dérober sa carte bleue.