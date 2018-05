Marc Machin en garde à vue pour viol sous la menace d'une arme

Incarcéré à tort pendant six ans et demi, Marc Machin avait été libéré en 2008 après qu'un SDF de 33 ans, David Sagno, a avoué le meurtre de Marie-Agnès Bedot. Il avait fini par être acquitté en 2012 à l'issue de son procès en révision, devenant alors la huitième personne en France depuis la Seconde Guerre mondiale à être innocenté à l'issue d'une telle procédure. La justice lui avait alors attribué 663.320 euros d'indemnisation.





Depuis sa sortie de prison en 2008, Marc Machin a toutefois accumulé les condamnations notamment en 2010 à trois ans d'emprisonnement pour des agressions sexuelles, et en 2013 à six mois de prison avec sursis pour recel de vol et violences. En novembre 2015, il a été condamné à une peine de six mois de prison pour violence volontaire sur une ex-compagne. Il était brièvement retourné en prison en janvier 2016 pour s'être soustrait à ses obligations liées à certaines de ces condamnations.