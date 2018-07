"On ne lâchera pas" : deux ans après sa mort, une marche blanche en mémoire d'Adama Traoré

"Aujourd'hui, on n'a plus confiance dans la justice à Paris. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer, on est dans un déni de justice. Les juges ont la volonté clairement d'étouffer l'affaire de mon frère", a tancé Assa Traoré, sœur de la victime et porte-parole du comité La vérité pour Adama. "Nous allons passer à la vitesse supérieure [...]. Nous allons soulever toute la France, nous allons soulever tous les quartiers [...] et on va aller renverser ce système", a-t-elle ajouté.





A l’époque, la nouvelle de sa mort, avait entraîné cinq jours d’émeutes à Beaumont et ses environs. Mais deux ans après les faits, les trois gendarmes qui ont interpellé Adama Traoré n’ont toujours pas été entendus par les juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.