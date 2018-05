Marseille : attaque d'un commando armé dans la cité de la Busserine

À Marseille, la cité de la Busserine est connue pour être un haut lieu du trafic de drogue et le théâtre d'assaut entre bandes rivales. Une fusillade entre malfaiteurs cagoulés et policiers s'y est déroulé le lundi 21 mai en plein après-midi. Selon le procureur de la ville, la détermination de ces trafiquants, leur nombre et leur armement, étaient sans précédent depuis de longues années. Ils ont pris la fuite et ont disparu du radar après une course-poursuite sur l'autoroute. L'enquête a donc été confiée à la police judiciaire qui devra établir les motivations de cette opération.



