Marseille : deux enfants attaqués par un pitbull, un garçon de 2 ans grièvement blessé au visage

Deux enfants ont été attaqués par un pitbull mardi soir sur la plage du Prado, à Marseille. Le drame s'est produit vers 20h30, alors qu'un bébé de 5 mois et son jeune frère de 2 ans jouaient sur le sable, surveillés par leurs parents. Selon La Provence et France 3, trois chiens, sans laisse et sans muselière, les ont attaqués sur la plage. Deux d'entre eux, dont le pitbull, seraient à l'origine des morsures. Le bébé a été mordu au bras tandis que son frère présente une important plaie au visage.





Rapidement dépêchés sur les lieux de l'accident, les marins-pompiers et le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) pédiatrique ont prodigué les premiers soins aux jeunes enfants. Le garçon de 2 ans a été hospitalisé et pourrait avoir besoin d'une chirurgie réparatrice. La morsure à la joue lui aurait causé une blessure d'une quinzaine de centimètres.