Marseille : le chirurgien avait oublié un gant et des compresses dans le ventre d'une patiente

Une étourderie qui aurait pu virer au drame. Le 6 avril dernier, cette patiente âgée de 48 ans se faisait opérer à la clinique Bouchard (dans le VIe arrondissement de Marseille) pour une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l’utérus. Une intervention de nos jours fréquente et qui, à en croire le praticien incriminé, s'était bien passée, comme le rapporte France Bleu. Problème, dès son réveil, cette dame ressent une forte douleur au niveau du ventre et a du mal à uriner. Après une nuit blanche à vomir, le lendemain de cette opération et avant de quitter la clinique, elle fait part de ces soucis au chirurgien. "Le gynécologue qui m'a opéré m'a dit que j'étais douillette et m'a administré du paracétamol sans réaliser d'examens complémentaires", assure-t-elle auprès de nos confrères de La Provence.