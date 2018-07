Marseille : une fillette de 6 ans fait une chute mortelle du 12e étage d'un immeuble

Chaque année, dès que le printemps et les beaux jours arrivent et avec les premières chaleurs, les risques de chutes par la fenêtre augmentent chez les jeunes enfants. L'Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) estime à 250 le nombre d'enfants victimes de défenestration. Pour éviter toutes issues dramatiques, l'institut se montre très clair : il ne faut jamais laisser un enfant seul sur un balcon ou dans une pièce dont la fenêtre est ouverte.