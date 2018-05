Marseille : scène de guerre dans une rue de la cité

A Marseille, les bandes rivales règlent leurs comptes par les armes. Dans une cité sensible, des véhicules d'intervention policieres ont été bloquées par des malfaiteurs armés et cagoulés, lundi 21 mai 2018. Une vidéo amateur a pu filmer la scène. Selon les témoignages, les tirs deviennent fréquents en pleine rue, ce qui inquiète beaucoup les habitants. Cette fois-ci, aucune victime n'est à déplorer malgré les fusillades en plein jour.



