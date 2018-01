Marseille : un adolescent de 17 ans tué d'une balle dans le thorax

En 2017, 14 personnes avaient perdu la vie dans des règlements de comptes, selon un décompte de la préfecture de police, contre 29 en 2016.





Les deux derniers règlements de compte 2017 avaient respectivement eu lieu le soir de Noël et le soir du Nouvel An, à dix minutes de 2018, à chaque fois dans les quartiers Nord de la ville, les plus gangrenés par le trafic de drogue et la violence.