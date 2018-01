Marseille : une prof rouée de coups par une élève de 5e pour un portable confisqué

Tout serait parti d’un différend autour du portable de l’élève. Au début du cours, l’enseignante a demandé à l’élève de lui remettre son téléphone, rapporte France Bleu, recevant des insultes.





C’est à la fin du cours que la situation a dégénéré, lorsque l’élève a voulu le récupérer. Le règlement intérieur prévoyant que l’objet confisqué soit remis à la direction, l’enseignante a refusé de lui remettre. "La gamine n'a pas accepté et l'a rouée de coups" , raconte à l’AFP Julien Huard, documentaliste et représentant du syndicat CNT au collège. "Notre collègue est choquée et atteinte physiquement", a-t-il ajouté auprès de France Bleu.