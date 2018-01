Pluies diluviennes : une mère et ses quatre enfants meurent dans un glissement de terrain à Mayotte

Conséquence dramatique des pluies diluviennes qui s’abattent depuis mercredi sur Mayotte, une mère et ses quatre enfants sont décédés la nuit dernière. Ces intempéries ont emporté l’habitation de la famille faite de tôle ("banga" en langue mahoraise), installée à flanc de colline dans une zone non viabilisée au nord de l'île, selon les premières constations des secours. Par miracle, "un des enfants qui a pu s'extraire est indemne mais nous avons fait le constat de cinq victimes, une maman et quatre enfants", a déploré sur la chaîne Mayotte 1ère le Colonel Cassou, directeur du service départemental d'incendie et de secours 976.





L’effondrement de cette "banga" peut s’expliquer par la présence de très nombreuses habitations précaires et bidonvilles à travers l’île, notamment à cause d’une très importante immigration irrégulière. Selon la chaîne, ce n’est pas la première fois qu’un drame comme celui-ci se produit. Il y a un an jour pour jour, un enfant de 5 ans avait lui aussi été tué dans un glissement de terrain survenu dans le même secteur.