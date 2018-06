Déraillement d'un RER, autoroute coupée... : en Ile-de-France, les images des dégâts

Peu avant 5h ce matin, l'affaissement d'un talus a également provoqué le déraillement d'un RER B entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Courcelle-sur-Yvette (Essonne). Trois wagons se sont couchées sur les voies et sept personnes ont été légèrement blessées. Des bus de substitution ont été mis en place, a indiqué la RATP.





Sur les routes, à 8h30, on décomptait 507 kilomètres de bouchons cumulés en Ile-de-France, contre 300 kilomètres en temps normal, presque un record. Côté circulation justement, l'A13 entre Paris et la Normandie était coupée dans les deux sens au niveau de Poissy. La N6 était fermée au niveau de Montgeron dans l'Essonne, la N3 coupée à Claye-Souilly dans le sens Paris-Province et la N4 fermée dans le sens Paris-Province.