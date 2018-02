Le froid et l'hiver arrivent : où va-t-il neiger et faire jusqu’à moins -10° cette semaine ?

Les conditions météo pourraient devenir délicates à partir de mardi du nord-ouest aux régions centrales et jusqu'en Île-de-France, y compris à Paris. Une goutte froide (petite dépression d'altitude avec de l'air froid) va venir se positionner vers le val de Loire et apportera de l'humidité se traduisant par des chutes de neige. N'évoluant quasiment pas pendant 24 voire 36 heures, la neige tombera ainsi de manière continue sur ces régions (Normandie, Centre-Val de Loire, Île-de-France...) et en raison de températures négatives, elle tiendra au sol sans difficultés. Une couche de l'ordre de 5 à 15 cm est possible, voire localement davantage. Des prévisions plus précises s'avèrent cependant délicates pour ces deux journées car la position exacte de la dépression sera déterminante dans la localisation et la nature des précipitations (neige, pluie et neige mêlées ou pluie).





Si les prévisions se confirment pour l'Île-de-France, il s'agira des deuxièmes chutes de neige de l'hiver, après celles du 30 novembre dernier qui étaient restées malgré tout limitées (localement jusqu'à 1 ou 2 cm). En revanche, pour retrouver une situation similaire à celle prévue, il faut remonter au 11 et 12 mars 2013 où les cumuls avaient atteint 18 cm à l'aéroport de Roissy et parfois plus entre les Yvelines et le Val-d'Oise.





Dans le même temps, les thermomètres continueront de chuter avec des valeurs minimales souvent comprises entre -6 et -2°C le matin tandis que les maximales demeureront bien souvent négatives dans les régions centrales et jusqu'au nord-est (autour de 0 à -2°C).