Météo : huit skieurs, dont quatre enfants, perdus dans le brouillard au Mont Aigoual

Grosse frayeur pour ce groupe de randonneurs. Vendredi, huit personnes, parmi lesquelles quatre adultes et quatre enfants âgés de 3 ans, 5 ans, 6 ans et 11 ans, sont partis faire du ski de fond à Prat Peyrot, dans le massif du Mont Aigoual (Gard).





En quelques minutes, le brouillard et les vents forts se sont abattus sur la station et les randonneurs n’ont plus rien à l’horizon. Le groupe n’est alors pas parvenu à rejoindre la station de ski.