"Mon mari n'a rien à voir avec cette affaire", assure l'épouse de l'homme mort à proximité du bois où le corps d'Alexia Daval a été retrouvé

Le jour de sa mort, l'homme avait été vu à 21h15 par son fils dans sa cave où il avait pour habitude de s'alcooliser. Il avait près de 4 grammes d'alcool par litre de sang. L'autopsie a révélé qu'il avait une balle de "très petit calibre" dans la tête. D'après le médecin légiste, le tir n'a pas été immédiatement mortel. Le père de famille a pu vivre assez longtemps pour se rendre de la cave au cabanon, après s'être tiré ce projectile dans la tête. En revanche, l'arme n'a pas été retrouvée. "Nous pensons qu'il s'en est débarrassé dans la poubelle de la cave, qui a été sortie et ramassée sur la voie publique le lundi, puis incinérée le mardi", avait précisé le procureur.





Malgré le démenti du magistrat, l'hypothèse selon laquelle un lien entre ce suicide et l'affaire Daval n'était pas à exclure avait été évoquée par l'avocat de Jonathann Daval mais aussi celui de la famille d'Alexia Daval. "J'espère que l’ADN de cet homme sera prélevé à titre conservatoire afin d’être comparé aux traces éventuellement retrouvées près du corps d’Alexia", avait déclaré Me Randall Schwerdorffer, une semaine avant que son client ne passe aux aveux. "J'ai toujours cette histoire sous le coude. Le jour où on m'aura dit qu'on aura prélevé son ADN et qu'on me dira qu'il n'a rien à voir, je refermerai cette case", avait pour sa part lancé mercredi Jean-Marc Florand, l'avocat de la famille de la joggeuse.