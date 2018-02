"Jonathann Daval était effondré mais aussi soulagé" : son avocat nous raconte la garde à vue qui a tout changé

LCI.fr : Comment s'est déroulée la garde à vue de votre client ?

Randall Schwerdorffer : Les enquêteurs ont posé des questions à Jonathann Daval sur les éléments à charge et sur les faits, en lui demandant de s'expliquer, tout simplement. Comme cela se passe dans n'importe quelle procédure criminelle.

LCI.fr : Certains médias ont indiqué que votre client Jonathann Daval avait été interrogé selon la méthode Progreai, qui consiste à laisser parler la personne interrogée. Vous confirmez ?

Randall Schwerdorffer : La garde à vue de Jonathann Daval a été faite conformément à la façon dont se passe une garde à vue habituellement en matière criminelle. C'est-à-dire avec des questions et des réponses, mais avec des enquêteurs qui laissent parler la personne librement. Ils ne l'orientent pas dans ses réponses. Par ailleurs c'est une garde à vue qui a été faite en respectant les droits de la défense et en respectant aussi la liberté et la parole de Jonathann Daval. Il n'a jamais été forcé de s'exprimer et il n'a jamais été orienté dans ses explications, par personne. Mais ce n'est pas une garde à vue au cours de laquelle la personne a parlé spontanément constamment. Pas du tout. Il n'y a pas eu d'utilisation de la méthode Progreai dans le cadre de la garde à vue de Jonathann Daval. Les informations de BFM sur le sujet sont erronées.

LCI.fr : Votre client ne s'attendait pas à être placé en garde à vue…

Randall Schwerdorffer : Si. Il savait qu'il allait être placé en garde à vue et qu'il y aurait une perquisition, nous l'avions prévenu. Il y a 15 jours en effet, un article de l'Est Républicain, qui a été publié à 2 heures du matin et qui est resté en ligne une heure avant d'être retiré, disait que les enquêteurs n'avaient pas d'indice matériel, ce qui était une erreur, et qui indiquait que Jonathann Daval allait être placé en garde à vue. Tout de suite, cela nous a alertés et nous avons prévenu Jonathann Daval en lui disant : "attention il y a un fort risque de placement en garde à vue".

LCI.fr : Lui avez-vous donné des conseils sur la garde à vue?

Randall Schwerdorffer : Oui, bien sûr. Pour nous, à ce moment-là, il n'avait rien fait, il n'y avait aucun élément solide dans le dossier. On l'a donc simplement informé de la façon dont allait se dérouler la garde à vue. Comme le fait n'importe quel avocat de la défense en expliquant à son client comment les interrogatoires se passent, comment procèdent les enquêteurs …

LCI.fr : Jonathan Daval aurait pu vous dire il y a 15 jours, "c'est moi l'auteur". Il ne l'a pas fait…

Randall Schwerdorffer : Bien sûr qu'il aurait pu le dire… Mais il n'était pas prêt.