VIDÉO - "Elle n'était pas du tout comme le dit Jonathann" : la tante d'Alexia Daval témoigne

Roberte Fouillot confie que les parents d'Alexia faisaient une confiance aveugle en leur gendre. "Ils l'appréciaient énormément, il avait les clés de chez eux, il y allait quand il voulait", dit-elle. Aussi, pour elle, il est impossible d'imaginer ce qu'il a pu se passer ce soir-là. "Ils ne se disputaient jamais. Vous savez je suis maman et on ressent, en tant que maman, quand ça ne va pas", dit-elle. Au sujet de la personnalité d'Alexia, elle n'est pas d'accord avec la description de la victime, faite par son mari. Quand il dit qu’elle était coléreuse et qu'elle avait des crises... mais elle était pas comme ça du tout. Ou alors on n'a rien vu, rien compris (...) Elle était loin d'être une personne comme ça", précise la tante d'Alexia.





Comment expliquer le geste de Jonathann Daval ? Pour Roberte Fouillot, il s'agit "d'un coup de folie ou ... avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu’elle voulait partir et qu’il ne le supportait pas et a pété un plomb ? On ne sait plus", s'interroge la femme.