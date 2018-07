Meurtre d'Alexia Daval : l'avocat de sa famille raconte "l'horreur" qu'ils vivent

"Pour eux, c'est l'horreur." C'est ce qu'assure l'avocat de la famille d'Alexia Daval Me Jean-Marc Florand au lendemain de leur convocation devant le juge d'instruction en charge de l'enquête sur la mort de la jeune femme. Son mari, Jonathann, qui avait reconnu l'avoir étranglée fin janvier 2018, a changé de version, accusant désormais son beau-frère du meurtre et évoquant "un pacte secret" passé par la famille pour dissimuler les faits.





"Mettez-vous un instant à la place de mes clients, a lâché Me Jean-Marc FLorand au micro de RTL. Ils apprennent la disparition de leur fille, ensuite sa mort, ensuite ils font toute confiance à Jonathann qu’ils accueillent chez eux, qui l’appellent papa-maman, ensuite ils apprennent qu’il s’accuse mollement de la mort de leur fille, qu’il rechange de version, et finalement qu’il se dédouane de tout et, comble de l’horreur, qu’il les accuse eux soit d’avoir donné la mort à leur fille, soit d’y avoir participé".