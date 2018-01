Meurtre d'Alexia Daval : les habitants de Gray se sentent trahis

Le mardi 30 janvier 2018, Jonhatann Daval a craqué. Il a avoué le meurtre de sa femme, Alexia Daval, trois mois après l'ouverture de l'enquête. À Gray, dans la commune où vivent les parents de la victime, c'est avant tout le choc. On peine à croire que cet homme ait pu faire pareille chose. Les habitants, eux, se sentent trompés par Jonhatann. À quelques kilomètres de là, à Velet, où ce dernier a grandi, le maire du village tombe des nues et essaie de comprendre. Pour l'heure, on attend les résultats de l'enquête.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.