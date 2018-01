Meurtre d'Alexia Daval : quelle est cette autre affaire évoquée par l'avocat des parents ?

Jean-Marc Florand a ensuite mis sur la table une autre piste : la découverte du corps d'un homme, retrouvé le 6 janvier à Esmoulins. Un fait divers qui est depuis régulièrement revenu dans l'affaire Daval, puisque les deux cadavres ont été retrouvés dans la même commune. "J'ai toujours cette histoire sous le coude. Le jour où on m'aura dit qu'on aura prélevé son ADN et qu'on me dira qu'il n'a rien à voir, je refermerai cette case", a lancé Jean-Marc Florand. Il y a quelques jours, c'est l'avocat de Jonathann Daval qui s'était emparé du sujet : "J'espère que l’ADN de cet homme sera prélevé à titre conservatoire afin d’être comparé aux traces éventuellement retrouvées près du corps d’Alexia", avait déclaré Me Randall Schwerdorffer, une semaine avant que son client ne passe aux aveux.





Malgré les doutes exprimés par les deux avocats, le procureur de Vesoul, Emmanuel Dupic, avait botté en touche la semaine dernière. "C’est une affaire singulière, mais ce suicide n’a absolument rien à voir avec l’affaire Alexia Daval", avait-il précisé, déplorant que "dès qu'il se passe un évènement près de Gray, il ait une répercussion particulière, en essayant qu'un lien soit fait avec ce meurtre". Une affaire singulière qui a donc débuté le 6 janvier, quand le corps d’un père de trois enfants est retrouvé par son frère dans le cabanon de son jardin à Esmoulins. L’homme avait été vu deux heures auparavant par son fils dans sa cave, un lieu où il avait l'habitude de consommer de l'alcool. Il avait près de 4 grammes d’alcool par litre de sang, selon les résultats de l’autopsie qui a révélé qu’il avait une balle de "très petit calibre" dans la tête.