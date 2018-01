Meurtre d'Alexia Daval : son mari interpellé et placé en garde à vue

Rebondissement dans l'enquête sur le meurtre d'Alexia Daval. Trois mois après la découverte du corps calciné de la jeune femme de 29 ans dans un bois d'Esmoulins (Haute-Saône), son mari a été placé en garde à vue, a appris LCI de source proche de l'enquête, confirmant une information de l'AFP.





Selon nos informations, Jonathann Daval a été interpellé ce lundi à son domicile où une perquisition est en cours en sa présence. Le jour de la disparition de sa femme, il avait expliqué aux enquêteurs que celle-ci était partie faire un jogging et n'était jamais revenue. Aujourd'hui, après une enquête réalisée dans la plus grande discrétion, l'homme qui était apparu éploré devant les caméras est au cœur des investigations et fait figure de principal suspect.