Meurtre d’Alexia Daval : son mari Jonathann est "en très grande souffrance", ce qui empêche toute audition

Son état de santé serait préoccupant. Au point que les auditions en seraient repoussées. D’après l’Est républicain, Jonathann Daval, mis en examen pour le meurtre de son épouse Alexia Daval dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier, est dans un état de santé qui ne s’améliore pas.





Depuis le 30 janvier dernier, le jeune homme est accueilli dans une unité de soin en santé mentale, aménagé dans une aile de la maison d’arrêt de Dijon, ce qui permet de le suivre au plus près sur le plan médical et psychologique. Et d’après ses avocats, son état de santé est "préoccupant". Ce qui bloque toute possibilité d’une audition par le juge chargé d’instruire le dossier. Ses médecins excluent en effet tout interrogatoire, et le meurtrier présumé est sous surveillance médicale renforcée, et bénéficie de soins permanents .