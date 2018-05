Meurtre d'Angélique : dernier adieu à Wambrechies

À Wambrechies, dans le département du Nord, l'église était trop petite ce matin pour accueillir tous ceux qui ont tenu à dire adieu à Angélique. L'adolescente de treize ans violée et tuée, le 25 avril 2018, par son voisin a été inhumée ce samedi. Un moment douloureux pour la ville, toujours en état de choc.



